Тина Канделаки заменяет нерегулярный секс походом в фитнес-зал

Тина Канделаки постоянно вдохновляет подписчиков своей потрясающей формой. Однако идеальная фигура 43-летней звезды — отнюдь не заслуга хорошей генетики. Звезда придерживается правильного питания, много лет не употребляет мясо, сахар и молоко, а также много времени уделяет физическим нагрузкам. Недавно в Instagram знаменитость призналась — спорт заменяет ей секс.
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По словам, Тины Канделаки в условиях постоянного стресса, каждый человек нуждается в регулярной выработке гормона дофамин, который отвечает за ощущение радости и удовольствия. Вот только занятия любовью, при которых вырабатывается нужный гормон не всегда возможны из-за отсутствия времени или партнера, например.
Многие поклонницы Тины Канделаки подтвердили ее слова и отметили — телеведущая продолжает выглядеть гораздо моложе своих лет. Однако некоторые фанатки предположили — может быть, дело не только в нужде подпитыванием дофамином, но и в том, что знаменитость на 11 лет старше своего молодого мужа Василия Бровко и старается ему соответствовать?
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тина Канделаки призналась, что иногда ей снятся провокационные сны.