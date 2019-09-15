Тина Канделаки заменяет нерегулярный секс походом в фитнес-зал

Тина Канделаки постоянно вдохновляет подписчиков своей потрясающей формой. Однако идеальная фигура 43-летней звезды — отнюдь не заслуга хорошей генетики. Звезда придерживается правильного питания, много лет не употребляет мясо, сахар и молоко, а также много времени уделяет физическим нагрузкам. Недавно в Instagram знаменитость призналась — спорт заменяет ей секс.

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По словам, Тины Канделаки в условиях постоянного стресса, каждый человек нуждается в регулярной выработке гормона дофамин, который отвечает за ощущение радости и удовольствия. Вот только занятия любовью, при которых вырабатывается нужный гормон не всегда возможны из-за отсутствия времени или партнера, например.

«Будем откровенны, секс во взрослой жизни не может быть настолько регулярным, чтобы быть единственным источником правильных гормонов. При этом спорт может быть тем самым источником удовольствия по расписанию. Поэтому, где бы я ни находилась, я организовываю для себя спорт и правильное питание» , — поделилась звезда.

Многие поклонницы Тины Канделаки подтвердили ее слова и отметили — телеведущая продолжает выглядеть гораздо моложе своих лет. Однако некоторые фанатки предположили — может быть, дело не только в нужде подпитыванием дофамином, но и в том, что знаменитость на 11 лет старше своего молодого мужа Василия Бровко и старается ему соответствовать?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тина Канделаки призналась, что иногда ей снятся провокационные сны.