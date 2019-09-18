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Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии

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Контртеррористическая операция ведется на территории региона с раннего утра 18 сентября.

Фото: www.globallookpress.com

Режим КТО — контртеррористической операции — введен в Кабардино-Балкарии утром в среду, 18 сентября. Об этом сообщило ФСБ, пишет РИА Новости.

Известно, что режим действует с пяти часов утра в городе Чегем. Под действие режима попадает часть города между 2-м Промышленным проездом, руслом реки Чегем, восточной окраиной города и улицей Кярова.

Введение режима КТО потребовалась в связи с возможным нахождением в одном из частных жилых домов населенного пункта последователей религиозно-экстремистского движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что силами ФСБ и МВД с начала 2019 года было выявлено 17 подпольных ячеек запрещенной в России террористической организации, часть из которых находилась в Кабардино-Балкарии.

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