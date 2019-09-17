ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Генерал-майор полиции Олег Ильиных сообщил, что за первое полугодие 2019-го сотрудники МВД И ФСБ выявили 972 преступления террористического характера, а также отметил стабильную практику предотвращения терактов.

Незаконные формирования ИГ* на территории РФ силовикам удалось выявить в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском крае; а также в Астраханской, Владимирской, Ростовской, Московской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях; Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Помимо прочего, в список попали Москва, Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария и Чечня, пишет РИА Новости.

Представитель МВД отметил, что помимо поиска подпольных ячеек ИГ* главной задачей в борьбе с экстремизмом является разоблачение участников вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.

В 2018 году число преступлений экстремистской направленности сократилось на 16,8%. Основным полем для деятельности злоумышленников стал интернет (80% случаев). За первое полугодие 2019 года сотрудники ведомств зафиксировали 314 преступлений такого вида, что на 58,8% меньше аналогичного периода за 2018 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что террористы объявили Европе биологическую войну.

* — запрещена в РФ.