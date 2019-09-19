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Видео: Борис Джонсон оконфузился во время посещения медцентра в Лондоне

, 8:10 Эфирная новость 32

Во время экскурсии к британскому премьеру подошел мужчина и стал задавать неудобные вопросы.

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Фото, видео: ТАСС/Andrew Milligan, 5-tv.ru

Британский премьер Борис Джонсон вновь оказался в центре громкого скандала. Он прибыл в одну из больниц Лондона, где под прицелами телекамер решил пообщаться с медперсоналом. Главе кабмина показывали достижения британской медицины и все шло хорошо, пока в коридоре к Джонсону не подошел мужчина, который заявил, что его дочь едва не умерла, пока ждала помощи врачей. Премьер попытался оправдываться, но выглядел крайне не убедительно.

«В этом отделении не хватает персонала. Недостаточно докторов, медсестер. Здравоохранение развалилось, а вы пришли попиариться перед прессой», — сказал мужчина.

«Нет тут никакой прессы», - пытался оправдаться Борис Джонсон.

«А кто тогда эти люди?» - удивился прохожий.

«Мы собираемся проанализировать, какие улучшения мы можем сделать», — ответил ему премьер.

То, что Джонсон солгал простому британцу, уже никого не удивляет. Верховный суд Британии обвиняет премьера в том, что он наврал самой королеве. А именно ввел ее в заблуждение, когда просил приостановить работу парламента. Джонсон заверял Елизавету II, что это никак не связано с Brexit, хотя в реальности все было наоборот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бориса Джонсона превратили в Халка.

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