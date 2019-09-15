Бориса Джонсона превратили в Халка

Британское издание The Sun в материале, посвященном Brexit, опубликовало коллаж, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изображен в образе супергероя комиксов — невероятного Халка.

Таким образом таблоид отреагировал на недавнее выступление политика накануне встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

« Чем безумнее Халк, тем сильнее Халк », — заявил Борис Джонсон, рассуждая о Brexit.

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Премьер-министр Великобритании отметил, что его страна «вырвется из оков Европейского союза, как невероятный Халк» 31 октября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Джонсон потерпел полное фиаско. Британский парламент повторно отверг предложение провести досрочные выборы и ушел в вынужденный отпуск.