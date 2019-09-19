При взрыве в Афганистане погибли семь человек, еще 85 ранены

Мощный взрыв прогремел на юге Афганистана в городе Калат в четверг, 19 сентября, рядом со зданием спецслужб. В результате ЧП погибли семь человек, еще 85 были ранены. Об этом сообщает РИА Новости.

За два дня до трагедии радикалы из террористической организации «Талибан»* (запрещена в РФ) во время предвыборного митинга в поддержку действующего президента страны Ашрафа Гани устроили взрыв, в результате которого скончались 48 человек, еще 80 пострадали.

Таким образом боевики заявили о том, что намерены сорвать предстоящие выборы нового главы государства.

За взрыв в Калате ни одна из террористических банд ответственности пока не взяла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный взрыв произошел на химическом заводе в Турции.

* — запрещена в РФ