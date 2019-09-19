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Видео: мощный взрыв произошел на химическом заводе в Турции

, 5:17 Видео 13

Серьезный пожар разгорелся в промышленной зоне Тузла недалеко от Стамбула.

Фото, видео: YouTube / Anadolu Ajansı

Мощный пожар и последующий за ним взрыв произошли на химическом заводе в Турции. Предприятие расположено в промышленной зоне Тузла недалеко от Стамбула.

Турецкие СМИ сообщают, что в результате происшествия ранения получили несколько человек. Более конкретной информации пока нет.

Пожарные продолжают бороться с пламенем. Сообщается, что есть риск попадания опасных веществ в воздух.

Что стало причиной пожара неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Стамбуле горела фабрика полиэстера. Предприятие входит в структуру завода кожевенной промышленности. Сильный пожар накрыл территорию завода и стал виден за километры от промзоны. Дым и пламя с крыши здания поднялись ввысь и покрыли небо.

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