Видео: мощный взрыв произошел на химическом заводе в Турции

Мощный пожар и последующий за ним взрыв произошли на химическом заводе в Турции. Предприятие расположено в промышленной зоне Тузла недалеко от Стамбула.

Турецкие СМИ сообщают, что в результате происшествия ранения получили несколько человек. Более конкретной информации пока нет.

Пожарные продолжают бороться с пламенем. Сообщается, что есть риск попадания опасных веществ в воздух.

Что стало причиной пожара неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Стамбуле горела фабрика полиэстера. Предприятие входит в структуру завода кожевенной промышленности. Сильный пожар накрыл территорию завода и стал виден за километры от промзоны. Дым и пламя с крыши здания поднялись ввысь и покрыли небо.