Видео: В Петербурге загорелся частный трамвай «Чижик»

В Санкт-Петербурге в четверг, 19 сентября, в Красногвардейском районе в час пик воспламенился частный трамвай «Чижик». Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсеть. В ГУ МЧС по городу прокомментировали инцидент.

«Было короткое замыкание, без горения. Сотрудники МЧС помощь не оказывали, пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

По сообщениям местных жителей, неисправный трамвай «Чижик» уже эвакуировали в депо.

В Санкт-Петербурге скоростные частные трамваи «Чижик» ходят по двум маршрутам. Скорость их движения в два раза выше, чем у обычных трамваев. В настоящее время разрабатываются проекты по строительству новых линий для «Чижиков».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургский трамвай «Чижик» растет и расширяется.