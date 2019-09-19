Видео: В ДТП под Мурманском с участием трех автомобилей пострадали восемь человек

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кольском районе Мурманской области в четверг, 19 сентября, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

В результате столкновения фургона Ford Transit и легковых автомобилей ВАЗ — 2107 и Mitsubishi Lancer травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Все пострадавшие доставлены в местное отделение ЦРБ. Детей среди них не было.

По предварительным данным, в микроавтобусе Ford Transit ехала бригада рабочих.

На месте происшествия работают спасательные службы и правоохранительные органы. Сейчас ФАД Р-21 «Кола» не перекрыта, движение автомобилей осуществляется в штатном режиме.

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