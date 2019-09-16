11 рабочих птицефабрики госпитализированы после ДТП с автобусом под Красноярском

В результате аварии с автобусом, который перевозил рабочих птицефабрики, травмы получили 11 человек. ДТП произошло в Сухобузимском районе Красноярского края 16 сентября, пишет ТАСС.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет по ходу движения, после чего 11 человек были доставлены в ближайшую больницу.

Всего в автобусе находились 23 человека. Известно, что водитель был трезв.

В настоящий момент на месте ДТП работают экстренные службы. Проводится проверка по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что художник-постановщик «Убойной силы» погиб в страшном ДТП в Ленобласти.