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В США признались: проект советского танка превзошел современные танки НАТО

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Россия разрабатывала проект «супертанка» Т-95 с конца холодной войны, но отказалась от своих планов.

Фото: ТАСС / Зинин Владимир, Красильников Станислав, Бобылев Сергей, Карпухин Сергей, Новодережкин Антон; www.globallookpress.com / US Army

Во вторник, 17 сентября, The National Interest опубликовало статью о проекте советского «супертанка» Т-95. Как отмечает издание, сегодня эта машина затмила бы современные танки НАТО. Однако амбициозный проект конца холодной войны закрыли 10 лет назад.

Разработка прототипа началась в 1988 году. Проектировщики задумали танк, который обошел бы большинство танковых доспехов НАТО, что делал немецкий «Тигр» в сравнении с советскими моделями на заре своего введения.

Танк должен был обладать большей огневой мощью, дальностью и точностью стрельбы, повышенной антиударностью и живучестью. Чтобы добиться лучшей выживаемости экипажа, конструкторы переместили его членов в отдельную кабину. Стрелковую башню танка сделали автоматической. Впоследствии это решение перенял «наследник» Т-95 — современный Т-14 «Армата».

В начале статьи автор задается вопросом: не совершила ли Москва ошибку, отказавшись от столь удачного проекта? Но в конце заключает, что обновленный Т-14 «Армата» все равно технологически обошел советскую модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны опубликовало видео второго этапа доставки в Турцию компонентов С-400.

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