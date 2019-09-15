Минобороны опубликовало видео второго этапа доставки в Турцию компонентов С-400

Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств с Турцией в воскресенье, 15 сентября, завершило второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

Договоренность о поставках ЗРС была ранее достигнута между российским и турецким лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом — они начались 12 июля.

На Анкару из-за договора с Москвой оказывалось и оказывается серьезное давление со стороны Вашингтона, о чем неоднократно заявлял турецкий президент. США продолжают шантажировать коллегу по НАТО — Турцию — вероятным отказом от поставок истребителей F-35, но Эрдоган уже ознакомился с российским Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском МАКС-2019.

Ранее заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что Россия намерена завершить поставки зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» Турции до конца 2019 года. Более того, Анкара может купить дополнительную партию этих комплексов.