Кокорин присоединился к «Зениту»

Освободившийся из колонии Александр Кокорин в четверг, 19 сентября, приступил к работе с «Зенитом», передает «Спорт-Экспресс». 28-летний спортсмен находится на медобследовании — прошел проверку у ряда специалистов и процедуры ЭКГ, УЗИ, тест на велотренажере и беговой дорожке.

Затем футболист получит программу индивидуальных тренировок. Когда Кокорин войдет в строй, его присоединят к общегрупповым занятиям с основным составом. Как считает руководство команды, форварду необходимо набрать форму — до этого он выходил на поле в октябре 2018 года во время матча с «Краснодаром».

Сообщается, что зарплата Кокорина по новому контракту с сине-бело-голубыми до конца сезона значительно снизится по сравнению с предыдущей. Последний договор футболиста с клубом истек 30 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что ждет Кокорина и его сокамерника Мамаева на свободе.