Домой на Gelandewagen: Что ждет Кокорина и Мамаева на свободе?

Футболисты Кокорин и Мамаев, вышедшие утром из тюрьмы, уже вернулись в Москву. Их досрочно освободили из колонии в Белгородской области за хорошее поведение. При этом спортсмены получили обратно не только свободу, но и свою «рыночную стоимость».

Когда игроки отправились в колонию, их ценники были обнулены. Теперь же Кокорин «стоит» 5 миллионов евро, а Мамаев — три. Из-за скандала оба стали чуть ли не самыми известными футболистами страны.

Соглашение Кокорина с «Зенитом» сегодня, 17 сентября, подтвердили в РФС. В целом Кокорин и Мамаев — остаются ценными игроками.

Последние 11 месяцев они жили по режиму, питались без излишеств, что важно — соблюдали «сухой» закон. И главное — занимались спортом.

Как они воспользуются обрушившейся на них славой? Размышлял Максим Прихода.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента наезда Mercedes отчима Кокорина на ногу журналиста.