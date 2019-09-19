Бывший вице-президент ФК «Анжи» Идрисов задержан

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан сотрудниками уголовного розыска в Дагестане. По предварительным данным, его подозревают в экстремизме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при обыске у мужчины нашли арсенал оружия: помповое ружье, три автомата Калашникова, пять пистолетов, гранаты, а также коллекционное холодное оружие.

В сети появилось видео, сделанное якобы в ходе обыска. Подлинность кадров устанавливается.