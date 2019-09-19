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Бывший вице-президент ФК «Анжи» Идрисов задержан

, 17:25 Видео 20

При обыске в доме Идрисова обнаружили склад оружия.

Фото: Instagram @mahi_idrisov

Бывший вице-президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисов задержан сотрудниками уголовного розыска в Дагестане. По предварительным данным, его подозревают в экстремизме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при обыске у мужчины нашли арсенал оружия: помповое ружье, три автомата Калашникова, пять пистолетов, гранаты, а также коллекционное холодное оружие.

В сети появилось видео, сделанное якобы в ходе обыска. Подлинность кадров устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России. За первые шесть месяцев 2019 года ведомства выявили 972 преступления террористического характера.

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