  1. Пятый канал
  4. Скончался звезда фильма «Метро» Сергей Афанасьев

Скончался звезда фильма «Метро» Сергей Афанасьев

, 16:55 399

Российский актер ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 55 лет.

Фото: globallookpress.com

Российский актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался в четверг, 19 сентября, после продолжительной болезни. На момент смерти артисту было 55 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«После продолжительной болезни умер актер театра и кино Сергей Владимирович Афанасьев. От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек», — говорится в сообщении.

За свою профессиональную карьеру Афанасьев исполнил роли в десятках кинокартин. Популярность актеру принесли съемки в фильмах «Второстепенные люди» и «Метро», а также в сериалах «Диверсант 2: Конец войны», «Анна-детективъ», «Чернобыль: Зона отчуждения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался советский и российский актер театра и кино Юрий Колычев.

Читайте также

+9° Днём +9°
Ночью +4°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

17:33
Видео: Новая взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» приняла первый рейс
17:25
Бывший вице-президент ФК «Анжи» Идрисов задержан
17:18
Вот это цифры! Гоша Куценко возмутился стоимостью суточной парковки в центре Москве
16:59
ГУТ МВД России опровергли данные о пьяном пилоте Azur Air, севшем за штурвал
16:55
Скончался звезда фильма «Метро» Сергей Афанасьев
16:49
Бельгийский истребитель F-16 разбился возле частного дома во Франции — фото

Сейчас читают

Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
«Роза Сябитова!» Сергей Лазарев показал фото с образом из нового спектакля
Маневрирование российского истребителя в ущелье Крыма сняли на видео с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев