Скончался звезда фильма «Метро» Сергей Афанасьев

Российский актер театра и кино Сергей Афанасьев скончался в четверг, 19 сентября, после продолжительной болезни. На момент смерти артисту было 55 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

« После продолжительной болезни умер актер театра и кино Сергей Владимирович Афанасьев. От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек », — говорится в сообщении.

За свою профессиональную карьеру Афанасьев исполнил роли в десятках кинокартин. Популярность актеру принесли съемки в фильмах «Второстепенные люди» и «Метро», а также в сериалах «Диверсант 2: Конец войны», «Анна-детективъ», «Чернобыль: Зона отчуждения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался советский и российский актер театра и кино Юрий Колычев.