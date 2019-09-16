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Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев

, 11:58 599

Актер Московского театра имени Ленинского комсомола скончался на 91-м году жизни.

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Скончался советский и российский актер театра и кино Юрий Колычев. Как стало известно 5-tv.ru, тело народного артиста РСФСР обнаружили в его собственной квартире. 

По предварительной информации, смерть наступила от естественных причин.

Юрию Колычеву было 90 лет. С 1957 года артист работал в Московском театре имени Ленинского комсомола («Ленком»). В прославленном театре Колычев сыграл около 50 ролей. Он был занят в таких знаменитых постановках как «Шут Балакирев», «Поминальная молитва», «Тартюф», «В списках не значился», «Вишневый сад» и многих других. Его голосом говорят герои нескольких мультипликационных и художественных фильмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти первого исполнителя главной роли в опере «Иисус Христос — суперзвезда» Джеффа Фенхольта.

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Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев

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