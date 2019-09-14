Пожары произошли на двух крупных нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии

Пожары на двух нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии произошли в ночь на субботу. 14 августа. Возгорания возникли на месторождениях Абкайк и Хурайс, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. По предварительным данным, ЧП случилось из-за атак беспилотников, сообщают РИА Новости.

« В 04:00 субботы службы промышленной безопасности компании Aramco приступили к тушению двух пожаров на НПЗ компании в районах Абкайк и Хурайс, возникших после ударов БПЛА,» — цитирует агентство SPA официального представителя МВД страны.

На данный момент пожары локализованы, ведется расследования инцидента. Причины происшествия устанавливаются. Кто именно инициировал атаку, не сообщается.

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