Умер известный французский актер Шарль Жерар

Известный французский актер Шарль Жерар умер в Париже на 93 году жизни. Об этом пишет агентство France-Presse, 19 сентября.

Жерар являлся одним из любимейших актеров режиссера Клода Лелюша. Он снялся в 20 картинах творца.

Кроме этого, артист был близким другом Жана-Поля Бельмондо, даже боксировал в молодости с ним на ринге. Однажды случился забавный случай — во время одного из таких поединков, последний сломал Жерару нос. Это даже стало в какой-то мере визитной карточкой известного француза.

Российский зритель знает Жерара по участию в таких кинокартинах, как «Чудовище», «Игрушка», «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» и многих других.

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