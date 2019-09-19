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  4. 5:1: Как «Лудогорец» разгромил «ЦСКА» в стартовом матче Лиги Европы

5:1: Как «Лудогорец» разгромил «ЦСКА» в стартовом матче Лиги Европы

, 23:52 Видео 76

Хет-трик в ворота московской команды оформил Клаудиу Кешерю.

Фото: ТАСС/Стрингер

Тема:
Лига Европы 35

Футбольный клуб ЦСКА потерпел невероятно разгромное поражение от болгарского «Лудогорца» — матч первого тура группового этапа Лиги Европы завершился со счетом 5:1.

Ничто не предвещало такой «спортивной беды», когда на 11-й минуте защитник московской команды Игорь Дивеев открыл счет.

Но затем ворота сине-красных подверглись поистине массированному артиллерийскому обстрелу — на 47-й минуте Кристалдо Вандерсон, на 50-й Йоди Лукоки, на 52-й и 68-й и 73-й — Клаудиу Кешерю.

Матч проходил в болгарском городе Разград на стадионе «Лудогорец Арена» вместимостью 12,5 тысячи зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как швейцарский «Базель» разгромил «Краснодар» в стартовом матче Лиги Европы со счетом 5:0.

Тема:
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