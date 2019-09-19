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  4. Звезда «Холостяка» Клюкина показала, каким должно быть идеальное утро невесты

Звезда «Холостяка» Клюкина показала, каким должно быть идеальное утро невесты

, 4:15 Фото 61

Подписчики Instagram пожелали модели счастья в браке и поделились своими предсвадебными секретами.

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Фото, видео: Instagram @klyukina_d

Новоиспеченная девица на выданье из плеяды российских звезд Дарья Клюкина опубликовала в Instagram «иллюстрацию к тому, как должно выглядеть утро невесты». На снимке победительница шоу «Холостяк» шлет воздушный поцелуй поклонникам, стоя в полотенце на голове и золотой маске на лице. Снимок модель подписала строчкой из песни Рианны «Сияй ярко, как бриллиант».

«Главное — верить в чудодейственность маски, сохранять спокойствие и наслаждаться процессом», — говорится в посте Клюкиной.

Instagram @klyukina_d

Дарья готовится выйти замуж за 39-летнего Владимира Чопова.

«Самые трогательные моменты на свадебных видео связаны именно с подготовкой жениха и невесты. Оба волнуются и ждут встречи. Я тоже жду, подготовка — это приятно, но мысли о свадьбе вызывают особый трепет», — рассказала подписчикам автор поста.

Подписчики звезды с воодушевлением восприняли ее пост. Помимо многочисленных пожеланий, многие стали делится собственными предсвадебными секретиками.

«Золотце мое, так и хочется сказать😍😍😍Дашенька, рекомендую на завтрак уже мужу подать вишневый клафути, он на руках будет носить», — поделилась опытом одна из подписчиц.

«Главное верить и делать себе установку во время процедуры, что обязательно поможет, и обязательно приговаривать: " Я самая обаятельная и привлекательная»», — поддержала девушку другая.

Ранее 5-tv.ru писал, что свадьба Дарьи Клюкиной с Владимиром Чоповым пройдет в Италии.

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