Глава МВД России Владимир Колокольцев, находясь с рабочим визитом в Ханое встретился с вьетнамскими полицейскими. 400 офицеров в разные годы учились в советских и российских ведомственных вузах. Сейчас они занимают ответственные посты на родине. 18 из них стали генералами. Владимир Колокольцев отметил высокий уровень подготовки кадров.

«Отрадно, что знания, полученные в наших образовательных организациях, востребованы в системе правоохранительных органов Вьетнама. Вы успешно применяете их в практической работе, используя накопленный опыт на благо своего народа», — сказал министр внутренних дел МВД Владимир Колокольцев.

Министр внутренних дел России прибыл во Вьетнам для участия в конференции полицейских стран АСЕАН.

Главная задача представительного форума — усиление борьбы с преступностью, в первую очередь — с наркотрафиком и терроризмом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов и Колокольцев наградили суворовцев за участие в сборе «Наследники Победы».