Глава МВД России Владимир Колокольцев, находясь с рабочим визитом в Ханое встретился с вьетнамскими полицейскими. 400 офицеров в разные годы учились в советских и российских ведомственных вузах. Сейчас они занимают ответственные посты на родине. 18 из них стали генералами. Владимир Колокольцев отметил высокий уровень подготовки кадров.
Министр внутренних дел России прибыл во Вьетнам для участия в конференции полицейских стран АСЕАН.
Главная задача представительного форума — усиление борьбы с преступностью, в первую очередь — с наркотрафиком и терроризмом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов и Колокольцев наградили суворовцев за участие в сборе «Наследники Победы».