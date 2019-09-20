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  4. Колокольцев в Ханое встретился с вьетнамскими полицейскими — выпускниками ведомственных вузов

Колокольцев в Ханое встретился с вьетнамскими полицейскими — выпускниками ведомственных вузов

, 6:07 Эфирная новость 34

Министр внутренних дел России прибыл во Вьетнам для участия в конференции полицейских стран АСЕАН.

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Фото, видео: МВД РФ, 5-tv.ru

Глава МВД России Владимир Колокольцев, находясь с рабочим визитом в Ханое встретился с вьетнамскими полицейскими. 400 офицеров в разные годы учились в советских и российских ведомственных вузах. Сейчас они занимают ответственные посты на родине. 18 из них стали генералами. Владимир Колокольцев отметил высокий уровень подготовки кадров.

«Отрадно, что знания, полученные в наших образовательных организациях, востребованы в системе правоохранительных органов Вьетнама. Вы успешно применяете их в практической работе, используя накопленный опыт на благо своего народа», — сказал министр внутренних дел МВД Владимир Колокольцев.

Министр внутренних дел России прибыл во Вьетнам для участия в конференции полицейских стран АСЕАН.

Главная задача представительного форума — усиление борьбы с преступностью, в первую очередь — с наркотрафиком и терроризмом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Беглов и Колокольцев наградили суворовцев за участие в сборе «Наследники Победы».

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