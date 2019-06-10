Беглов и Колокольцев наградили суворовцев за участие в сборе «Наследники Победы»

В Петербурге завершился военно-спортивный сбор «Наследники Победы». Десять дней подряд воспитанники суворовских училищ из разных регионов России участвовали в строевых смотрах, а также демонстрировали физическую подготовку и проявляли себя в командных играх.

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В понедельник, 10 июня, на церемонии закрытия у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости лучшие получили награды из рук министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Поздравил участников сбора и действующий глава Петербурга Александр Беглов.

«За время сборов вы получили закалку, многому научились, обрели новых друзей. У вас есть все, чтобы стать настоящими наследниками своих дедов и прадедов, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны», — сказал Беглов.

О подвигах суворовцы узнали от участников Великой Отечественной войны. Во время сбора «Наследники Победы» были организованы встречи с ветеранами, героями Советского союза и России.

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