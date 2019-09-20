Лицо многих всемирно известных брендов модель Ирина Шейк в своем плотном рабочем все же находит время не просто повеселиться, но даже подурачиться.

В сети появилось видео, как вместе со своей закадычной подругой и коллегой по цеху Надеждой Савковой в номере отеля они устроили девичник.

Сначала Надежда надела на свою голову туфлю и начала двигаться в такт музыке, но Ирина попыталась дотянуться до нее ногой, чтобы сбить обувь.

Затем девушки принялись танцевать, а Шейк даже изобразила тверк, но в какой-то момент потеряла равновесие и упала на спину.

При этом 33-летняя уроженка Челябинской области от души рассмеялась.

Прошедшее лето для русской красавицы выдалось нелегким — она рассталась с мужем — американским актером Брэдли Купером. В браке у них родилась дочь. Однако еще до развода его заподозрили в бурном романе с певицей Леди Гагой. Более того, фанаты даже разглядели у артистки заметно округлившийся живот, и сделали вывод, что она беременна от экс-мужа Шейк.