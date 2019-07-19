Леди Гага беременна от Брэдли Купера? Фанаты заметили округлившийся живот

Слухи о романе певицы Леди Гаги и актера Брэдли Купера возобновились с новой силой. Совсем недавно поклонники модели Ирины Шейк обвиняли американскую поп-диву в том, что она разлучила одну из самых красивых пар в Голливуде. Якобы после съемок в фильме «Звезда родилась» у исполнительницы с актером вспыхнули друг к другу чувства, и Купер решил разорвать отношения с российской супермоделью.

Не успел актер расстаться со своей прежней возлюбленной, как в его дом уже въехала новая — Леди Гага, пишут фанаты в социальных сетях, пытаясь найти новые доказательства романтических отношений знаменитостей.

«Слабонервным не смотреть»: Максакову не узнали после пластических операций

Несмотря на то, что сами звезды сложившуюся ситуацию комментировать отказываются, поклонники находят подтверждения своим домыслам. Если недавно они были уверены, что коллеги по фильму «Звезда родилась» вместе только живут, то сейчас фанаты предположили, Гага ждет от Купера ребенка.

Lady Gaga leaving the Haus Laboratories launch party last night! pic.twitter.com/TLrSbVBy27 — Gaga Media (backup) (@GagaMediaBackUp) 18 июля 2019 г.

К такому выводу пользователи социальных сетей пришли, разглядывая последние снимки певицы. Недавно она появилась на презентации декоративной косметики — звезда вышла в свет в облегающем кожаном черном платье, которое идеально подчеркивало как достоинства фигуры исполнительницы, так и ее недостатки. Среди последних фанаты отметили округлившийся живот звезды, который, по их мнению, является доказательством того, что поп-дива находится в положении.

Кроме того, некоторые даже решили, что на светском рауте Леди Гага выглядела слишком уставшей и изможденной, что натолкнуло поклонников на мысли о том, что певица страдала от токсикоза, пишет Попкорнnews.

Queen Lady Gaga arriving at a Haus Laboratories party in West Hollywood pic.twitter.com/VJDTAQjTyo — Arthur (@LadyGagaPopNet) 18 июля 2019 г.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители России всерьез решили «затравить» Леди Гагу за то, что она якобы увела Брэдли Купера из семьи соотечественницы.