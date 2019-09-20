Уникальный детский сад открыли в Петрозаводске

В Петрозаводске открыли уникальный детский сад. Он рассчитан на 300 мест и посещать его будут малыши уже с первого года жизни. Учреждение оборудовали в современном здании, приобретенном в рамках нацпроекта «Демография».

«Замечательно, что такие события у нас происходят все чаще и чаще. Буквально недавно открыли на 150 мест, сейчас на 300», — рассказал Артур Парфенчиков, глава республики Карелия.

По словам экспертов, сад построен по последнему слову техники. Так, отопительный сезон еще только начинается, а в учреждении уже уютно и тепло. В здании установлены скоростной лифт, современная кухня, спортивный и музыкальный залы. Сейчас закупают интерактивное оборудование.

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