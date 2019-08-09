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Глава Петербурга: До конца года заработает 11 новых школ

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До заявленного срока строительства будут введены в эксплуатацию также 23 детсада.

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Фото, видео : 78.ru, © РИА Новости

До конца 2019 года в Петербурге будут введены в эксплуатацию раньше заявленного срока 11 новых школ и 23 детских сада. Об этом Александр Беглов рассказал в программе «Петербург. Новый взгляд» на канале 78.ru.

«У нас есть ряд хороших примеров — добросовестных организаций, которые идут с опережением сроков <…> Ряд поликлиник, детских садиков — идут с опережением сроков», — отметил он.

Ожидается, что на проспекте Космонавтов школа будет готова на два месяца раньше срока — уже к сентябрю, однако приступить к занятиям ученики смогут лишь со второй четверти, так как здание необходимо еще оборудовать.

На месяц-полтора раньше срока предполагается завершение всех необходимых работ в школе на Южном шоссе, рассчитанной на 825 мест. Согласно первоначальному контракту, учебное заведение открыло бы двери для учащихся лишь ближе к концу года. Кроме того, школа на Ленинском проспекте с вместимостью 1 375 учащихся будет готова к эксплуатации уже раньше декабря.

Ранее Александр Беглов сообщил о решении проблемы с недобросовестными застройщиками.

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