Глава Петербурга: До конца года заработает 11 новых школ

До конца 2019 года в Петербурге будут введены в эксплуатацию раньше заявленного срока 11 новых школ и 23 детских сада. Об этом Александр Беглов рассказал в программе «Петербург. Новый взгляд» на канале 78.ru.

« У нас есть ряд хороших примеров — добросовестных организаций, которые идут с опережением сроков <…> Ряд поликлиник, детских садиков — идут с опережением сроков », — отметил он.

Ожидается, что на проспекте Космонавтов школа будет готова на два месяца раньше срока — уже к сентябрю, однако приступить к занятиям ученики смогут лишь со второй четверти, так как здание необходимо еще оборудовать.

На месяц-полтора раньше срока предполагается завершение всех необходимых работ в школе на Южном шоссе, рассчитанной на 825 мест. Согласно первоначальному контракту, учебное заведение открыло бы двери для учащихся лишь ближе к концу года. Кроме того, школа на Ленинском проспекте с вместимостью 1 375 учащихся будет готова к эксплуатации уже раньше декабря.

Ранее Александр Беглов сообщил о решении проблемы с недобросовестными застройщиками.