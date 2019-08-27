«Наташа уже не та»: Поклонники Подольской разочарованы ее дерзким образом

Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская удивила поклонников новым дерзким образом. Певица разместила в Instagram провокационное фото с оголенными бедрами.

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Тем не менее после рождения двух детей звезда может похвастаться стройной фигурой и идеальной кожей.

« Я обожаю свою жизнь, свою работу. Все привыкли считать меня паинькой, но я не паинька. За моей мягкостью стоит сильный характер. Мои люди знают это. И кстати — мягкое, но твердое «настоять на своем «секрет моего крепкого брака в том числе! Новая, дерзкая. Я доверилась, спасибо всей команде », — подписала она снимок.

Instagram @nataliapodolskaya

Однако подписчики артистки не оценили ее имидж, отметив, что «Наташа уже не та».

« Надоели голые задницы, ты была исключением, а теперь как все », — написал один из них.

« Никак не клеится! Не ее формат! » — отметил другой.

« Наташа. Ты ж мать! Костюм слишком откровенен », — попытался пристыдить ее третий.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором фанаты не узнали Наталью Подольскую без макияжа.