«Наташа уже не та»: Поклонники Подольской разочарованы ее дерзким образом

Тем не менее после рождения двух детей звезда может похвастаться стройной фигурой и идеальной кожей.
«Я обожаю свою жизнь, свою работу. Все привыкли считать меня паинькой, но я не паинька. За моей мягкостью стоит сильный характер. Мои люди знают это. И кстати — мягкое, но твердое «настоять на своем «секрет моего крепкого брака в том числе! Новая, дерзкая. Я доверилась, спасибо всей команде», — подписала она снимок.
Instagram @nataliapodolskaya
Однако подписчики артистки не оценили ее имидж, отметив, что «Наташа уже не та».
«Надоели голые задницы, ты была исключением, а теперь как все», — написал один из них.
«Никак не клеится! Не ее формат!» — отметил другой.
«Наташа. Ты ж мать! Костюм слишком откровенен», — попытался пристыдить ее третий.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото, на котором фанаты не узнали Наталью Подольскую без макияжа.