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Штурм «Зоны 51»: на YouTubе началась прямая трансляция

, 12:36 Эфирная новость 262

К секретной базе ВВС США съезжаются тысячи людей, штурм назначен на 20 сентября.

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Фото, видео: Reuters / Jim Urquhart; 5-tv.ru

«День икс» сегодня для любителей загадок вселенной. Тысячи людей в эти минуты съезжаются к секретной базе ВВС США «Зона-51».

Любителей НЛО не смущает то, что она расположена в пустыне Невады. Главная цель — штурм военного объекта, где по слухам, проводят эксперименты над инопланетными существами.

Все началось с шуточного поста в Facebook, в котором студент призвал всех проникнуть в «Зону-51» 20 сентября и узнать, что же там происходит на самом деле. Три миллиона пользователей написали, что приедут в Неваду.

ВВС США привели свои подразделение в состояние повышенной готовности и предупредили население — любая попытка проникновения опасна для жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пытавшиеся попасть в «Зону 51» блогеры оказались за решеткой.

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