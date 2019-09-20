Производитель сериалов Пятого калана «Великолепная пятерка» и «Условный мент» рассказала о новом прокте

Совладелец кинокомпании «Триикс Медиа» и продюсер Инесса Юрченко рассказала о новых сериальных проектах, а также о том, почему в полнометражном фильме «Ржев» не будет женских ролей. Об этом сообщает «Независимая газета».

Компания по производству фильмов и телепроектов, чьим руководителем является Инесса Юрченко, знаменита по сериалам: «Великолепная пятерка», «Условный мент» (их можно увидеть в эфире Пятого канала — Прим.ред.), а также других известных работ — «Литейный», «Ленинград 46», «Крылья империи», «Невский», «Шеф», «Чужой район».

В настоящий момент кинокомпания находится на заключительном этапе работы над полнометражным фильмом «Ржев». Продюсер рассказала о сложностях съемок.

«Мы опытные продюсеры, но все же отважиться на полный метр — большой риск. Это сильнейшее произведение о Ржевской битве. В картине нет ни одной женской роли, это жесткое мужское кино, в котором нет места сантиментам. Мы взялись за такую тяжелую тему, потому что хотелось показать настоящую правду о войне. Нельзя из всего делать глянец и приключения», — рассказывает Юрченко.

Сейчас в производстве крупнейшей кинокомпании в Северо-Западном регионе под руководством Инессы Юрченко находится порядка десяти новых проектов. Проходят съемки сериала с Алексеем Ниловым и Сергеем Селиным; получено разрешение на съемки «Северной звезды» на территории исправительных учреждений, чтобы атмосфера была полностью достоверной, также идет полномасштабная работа над многими другими проектами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что завершаются съемки сериала «Условный мент».