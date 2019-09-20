Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Раки, прекратите жаловаться на судьбу! Посмотрите страху прямо в глаза и забудьте старые обиды. Если вы будете к людям добры, они ответят вам взаимностью. Если вы научитесь благодарить Бога за каждый прожитый день, ваша жизнь наполнится яркими и позитивными моментами. Поговорите с теми, на кого долгое время сердились. Может быть, лучше обсудить все конфликты, чем молча грустить?

Если бы мы не ошибались, мы бы так и не научились принимать верные решения. Вспомните, сколько раз вы в детстве упали перед тем, как научились ходить, Близнецы. Все трудности, которые посланы вам Вселенной, нужны только для того, чтобы сделать вас сильнее. Пришло время взглянуть на старые вещи по-новому. Поиск новых способов осуществить задуманное может стать ключом к переменам в жизни. Вселенная дает вам второй шанс, Близнецы. Не упустите его.

Тельцы, кажется, вы давно хотели, чтобы начальник повысил вам зарплату, но руководитель не замечал всех ваших стараний и трудов. Не отчаивайтесь, именно сегодня окружающие будут оказывать вам повышенное внимание и оценят вашу работу по заслугам. Возможно, сегодня вам предложат новую должность или похвалят перед всеми коллегами. Только не зазнавайтесь! Помните: терпение и труд все перетрут.

Овны, перестаньте бояться разочарований. Если однажды ваша попытка осуществить задуманное закончилась провалом, это не значит, что в следующий раз у вас снова не получится. Настало время рискнуть. Сегодня Вселенная на вашей стороне. Главное — направить космическую энергию в нужное русло. О чем вы всегда мечтали, Овны? Пора освежить это в памяти и бороться за свое счастье.

Львы, не бойтесь разочарований, иногда необходимо рискнуть. Вы не поверите, но сегодня у вас будет все получаться. Раки, перестаньте сердиться и обижаться! Если вы будете к людям добры, они вам ответят взаимностью. Девы, пришло время заняться своим телом. Бегом в тренажерный зал!

Лев — гороскоп на 21 сентября

Львы, представьте: вы заполучили то, чего давно хотели. Что дальше? У вас есть планы на будущее? Если нет, пора всерьез этим заняться и подумать над тем, как бы вы хотели изменить жизнь в ближайшие годы. Может быть, вы мечтали отправиться в кругосветное путешествие или переехать в другую страну? Энергия Вселенной сегодня будет способствовать воплощению всех идей, поэтому найдите время для того, чтобы витать в облаках.

Космический совет: мечтайте.

Дева — гороскоп на 21 сентября

Девы, пришло время заняться спортом! Вы давно хотели похудеть, но так и не могли отказаться от сладкого? Пришло время расстаться со своими старыми привычками. Начинайте день с утренней пробежки и не забывайте гулять перед сном. Так вы сможете стать по-настоящему успешным человеком. Только тот, кто умеет ставить перед собой цели и достигать их, может добиться желаемого.

Космический совет: начните худеть.

Весы — гороскоп на 21 сентября

Весы, помните, что вы непобедимы только в том случае, если ваше сердце и разум действуют в унисон друг с другом. Когда наступает разлад, вся ваша жизнь начинает рушиться. Для того чтобы найти вторую половинку, продвинуться по карьерной лестнице и заработать много денег, необходимо, прежде всего, разрешить внутренний конфликт. Все психологи советуют каждый день выделять время для самоанализа. Прислушайтесь к специалистам!

Космический совет: разберитесь в себе.

Скорпион — гороскоп на 21 сентября

«Перестаньте гоняться за деньгами и начните гоняться за страстью» — это высказывание древнейших китайских мудрецов должно стать напутствием на ближайшие дни, Скорпион. Поверьте, никогда не поздно исправить старые ошибки и начать бурный роман. Прекратите оправдывать свое бездействие возрастом. Годы не должны мешать любви и страсти! Забудьте о стереотипах и признайтесь в своих чувствах второй половинке.

Космический совет: начните строить романтические отношения.

Стрелец — гороскоп на 21 сентября

Стрельцы, вы перегорели? На работе ничего не получается, а дома все буквально валится из рук? Не отчаивайтесь, отправьтесь в массажный салон или в СПА, проведите время с друзьями, зажгите свечи — устройте романтический ужин. Вам необходима разрядка. Забудьте о делах хотя бы на один день.

Космический совет: сделайте что-то приятное.

Козерог — гороскоп на 21 сентября

Ваши эмоции — это враги. Козероги. Вспомните, сколько отношений вы разрушили, не сдержав свой пыл. Как только вы научитесь управлять своим настроением, люди к вам потянутся. Хватит кричать по поводу и без. Думаете, что друзьям просто смириться с вашей бестактностью? Научитесь входить в положение собеседника.

Космический совет: научитесь контролировать свой гнев.

Водолей — гороскоп на 21 сентября

Володеи, снимите розовые очки! Перестаньте видеть в людях только хорошее. Многие из ваших знакомых сели к вам на шею, а вы этого даже не замечаете. Проявите характер, поставьте окружающих на место, наконец! Только вот со второй половинкой лучше быть аккуратнее. Тот, кто вас любит, не заслуживает упреков и агрессии.

Космический совет: не позволяйте окружающим пользоваться вами.

Рыбы — гороскоп на 21 сентября

Рыбы, сколько часов в день вы оставляете на саморазвитие? Пора всерьез заняться собой. Начните читать новую книгу, заниматься спортом и изучать языки. Не знаете, где найти для этого время? Научитесь просыпаться раньше перед работой. Вы не представляете, сколько перспектив перед вами откроется, как только вы начнете развиваться.

Космический совет: займитесь собой.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября.