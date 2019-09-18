Фото: Вера Брежнева попросила фанатов больше не дарить ей цветы

Вера Брежнева попросила своих поклонников не приносить на ее концерты цветы. Свое обращение к фанатам певица опубликовала на странице в Instagram.

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Артистка призналась, что цветы она, как и любая женщина, очень любит. Однако букеты — крайне недолговечная вещь. Поэтому Брежнева предложила своим почитателям альтернативу: дарить ей игрушки, настольные игры, книги и наборы для творчества для детей до 14 лет.

«А я буду передавать их в детские дома и интернаты в каждом городе, где мы с вами встречаемся!» — объяснила Вера.

Instagram @ververa

В комментариях фолловеры приняли идею звезды с большим энтузиазмом и принялись подсчитывать, сколько и каких подарков можно приобрести на сумму, равную средней стоимости букета.

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