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  4. Фото: Вера Брежнева попросила фанатов больше не дарить ей цветы

Фото: Вера Брежнева попросила фанатов больше не дарить ей цветы

, 16:38 Фото 417

Певица предложила поклонникам альтернативные варианты выражения благодарности.

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Фото, видео: Instagram @ververa

Вера Брежнева попросила своих поклонников не приносить на ее концерты цветы. Свое обращение к фанатам певица опубликовала на странице в Instagram.

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Артистка призналась, что цветы она, как и любая женщина, очень любит. Однако букеты — крайне недолговечная вещь. Поэтому Брежнева предложила своим почитателям альтернативу: дарить ей игрушки, настольные игры, книги и наборы для творчества для детей до 14 лет.

«А я буду передавать их в детские дома и интернаты в каждом городе, где мы с вами встречаемся!» — объяснила Вера.

Instagram @ververa

В комментариях фолловеры приняли идею звезды с большим энтузиазмом и принялись подсчитывать, сколько и каких подарков можно приобрести на сумму, равную средней стоимости букета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что своим благородством поразил фанатов и Дима Билан — артист в составе добровольной бригады отправился тушить тлеющий торфяник в лесах.

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