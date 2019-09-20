ФК «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» в пятницу, 20 сентября, расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который вышел на свободу 17 сентября. На официальном сайте ФК отмечается, что расторжение договора было оформлено по взаимному согласию сторон. От дополнительных комментариев произошедшей ситуации в руководстве футбольного клуба отказались.

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон, в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — говорится в сообщении «Краснодара», которое сопровождается видеозаписью с голами Мамаева.

Соглашение полузащитника с футбольным клубом действовало до конца 2029 года. За команду спортсмен выступал с 2013 года.

Кокорин и Мамаев были задержаны в 2018 году за избиение водителя ведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга. 8 мая 2019-го Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, а Мамаева — к году и пяти месяцам. 17 сентября спортсмены вышли на свободу по УДО.

Ранее 5-tv.ru писал, что комитет РФС не пустил Кокорина в Премьер-лигу. Форварду «Зенита» отказали в регистрации.