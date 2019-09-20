Комитет РФС не пустил Кокорина в Премьер-лигу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что комитет Российского футбольного союза отказал недавно освободившему из колонии Александру Кокорину в регистрации на Чемпионате России.

Днем ранее нападающий «Зенита» вышел на поле, как заявил пресс-секретарь футбольного клуба Антон Макаренко. Нападающий успешно прошел медицинское освидетельствование. На видео, которое появилось в Twitter-аккаунте команды, форвард сдает анализ крови, проходит ЭКГ, УЗИ и другие процедуры, посещает нескольких специалистов. Вердикт врачей оказался положительным, в отличие от решения РФС.

Предполагалось, что входить в строй после годовалого перерыва Кокорин начнет по индивидуальной программе. Через некоторое время его планировали допустить до групповых занятий с основным составом. Теперь не попавший в Премьер-лигу футболист останется без работы на ближайшие пять месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербургский клуб значительно уменьшил зарплату отбывшему срок Кокорину.