Видео с места серьезного пожара в крупнейшем ТЦ Владивостока

Видео с места серьезного пожара в крупнейшем торговом центре Владивостока публикуют очевидцы в социальных сетях. Возгорание произошло рано утром в 6 утра по местному времени 21 сентября по адресу Проспект 100-летия Владивостока.

В настоящий момент пламя охватило 1000 квадратных метров. В тушении возгорания участвуют порядка 60 человек личного состава и 19 единиц техники.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы рассказывают, что сильный треск раздается с горящей крысы развлекательного заведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что серьезный пожар произошел в крупнейшем торговом центре Владивостока.