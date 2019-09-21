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  4. По дороге в роддом Ким Кардашьян пришлось уходить от погони

По дороге в роддом Ким Кардашьян пришлось уходить от погони

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Подробности дня, когда появилась на свет старшая дочь звезды реалити-шоу, рассказал друг семьи Джонатан Чебан.

Фото: Instagram @kimkardashian

Приятель Ким Кардашьян Джонатан Чебан, которого сама звезда называет «лучший друг навсегда», подробно рассказал, с какими приключениями Ким ехала рожать своего первого ребенка. Дело было в июне 2013 года, когда должна была появиться на свет Норд. Кардашьян тогда было 32 года.

Как пишет интернет-портал «7Дней.ру», Джонатану пришлось сопровождать подругу в больницу, поскольку ее супруг Канье Уэст был в тот день на другом континенте. Роженица не слишком волновалась по поводу предстоящего события и запланировала на пути в родильное отделение несколько остановок — сначала в «МакДоналдс», потом в салон красоты, чтобы привести в порядок «зону бикини». При этом, несмотря на боевой настрой, передвигалась Ким уже с трудом, и Чебану пришлось практически носить ее на руках.

После того как все дела были переделаны, обнаружилось, что машину знаменитости преследуют папарацци, и друзья решили оторваться от них.

«Это было сумасшествие. Мы участвовали в гонке с преследованием, а мне в это время звонили из больницы и напоминали, что мне уже пора рожать», — рассказывала Кардашьян.

Но и этим дело не закончилось. Будущая мама вспомнила, что ее ногти покрашены темным лаком, зная, что у нее родится девочка, модель считала, что они обязательно должны быть светло-розовыми. И как это ни удивительно, ожидавший телезвезду врач позволил ей отложить роды на два часа.

Тем временем о происходящем сообщили отцу ребенка. Благодаря всем этим задержкам Канье Уэст успел прилететь в Штаты и поприсутствовать на родах.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ким Кардашьян призналась, что беременность — это «худшее время в ее жизни», и больше заводить детей она не собирается. Сейчас в звездной семье четверо детей. Двоих Ким родила сама, а еще двое рождены суррогатной матерью.

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