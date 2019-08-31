Ким Кардашьян объявила, что больше не собирается заводить детей. Об этом звезда популярного американского реалити-шоу заявила в Instagram. Модель уже имеет четырех малышей от супруга Канье Уэста: Псалома, Сейнта, Норта и Чикаго.

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По словам Ким Кардашьян, двух сыновей и двух дочек ей вполне достаточно. Знаменитость утверждает — сил на воспитание еще одного ребенка у нее попросту не останется.

« Я очень люблю всех своих детей. Но четыре — это максимум, с которым я могу справиться, учитывая мою занятость» , —поделилась Кардашьян.

Во время второй беременности Ким Кардашьян поправилась на 27 килограмм, это доставило модели множество проблем со здоровьем. Знаменитости понадобилось много сил и времени, чтобы вернуть телу былые формы. Поэтому двух младших детей для звездной пары вынашивали суррогатные матери. Об этом сообщает Starhit.

« Беременность — это худшее время в моей жизни! Я совершенно не наслаждаюсь этим моментом и не понимаю людей, которым это удается », — призналась звезда реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ким Кардашьян едва собрала всех своих малышей для совместного фото.