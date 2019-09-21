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  4. Metallica названа самой успешно гастролирующей группой в мире

Metallica названа самой успешно гастролирующей группой в мире

, 8:36 86

Музыканты заработали рекордную сумму от продажи билетов.

Фото: Instagram @metallica

Американская рок-группа Metalliса, основанная в 1981 году, заработала рекордную сумму от продажи билетов на гастрольные концерты, передает NME.

Согласно данным нового исследования Pollstar, музыканты получили 1,4 миллиарда долларов с 1982 года. По показателям они обогнали Guns N’ Roses и AC/DC.

Metallica продала 22,1 миллиона билетов на свои концерты. Оказалось, что музыканты посетили 48 стран на семи континентах, включая Антарктику. По мнению барабанщик Ларса Ульриха, их успех обусловлен высоким качеством музыки.

«Я по-прежнему думаю, что наши лучшие годы еще впереди, и наша лучшая песня еще не записана», — отметил он.

Сейчас Metalliса находится в турне «WorldWired». На него уже продано 4,1 миллиона билетов за 430 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве зал хором спел песню Виктора Цоя с Metallica.

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