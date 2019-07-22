На единственном концерте в Москве легендарная рок-группа Metallica преподнесла своим российским фанатам неожиданный сюрприз. На русском языке исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».

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На кадрах с концерта видно, что зрители сначала онемели от неожиданности, но потом с удовольствием поддержали исполнителей.

Metallica выступила в России в рамках своего мирового турне. Концерт прошел в «Лужниках» и собрал почти 60 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Metallica стала лауреатом «Нобелевской премии по музыке».