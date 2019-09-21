«Каждый день превратился в ад»: Девушка из Армении плачет кристаллами

У девушки из Армении каждый день образуются в глазу непонятные кристаллы, передает ФАН. По словам 22-летней Сатеник Казарян, процесс извлечения из глаза кристаллов очень болезненный. За день их может появиться около 30 штук.

«Я пошла к офтальмологу, и у меня из глаза достали несколько кристаллов. Сейчас каждый мой день превратился в ад», — рассказала Казарян.

Девушка уже обращалась к разным врачам и даже к главному советнику министерства здравоохранения Армении. Точный диагноз ей не смог поставить пока никто. Данный медицинский случай очень редкий, однако его нельзя назвать уникальным. Известно, что похожим заболеванием страдала учительница в Бразилии и девушка из Ливана. Они тоже плакали кристаллами.

Согласно предварительной информации, у Сатеник Казарян может быть цистиноз. Это врожденное нарушение метаболизма аминокислот. При таком диагнозе в организме человека откладываются кристаллы цистина.

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