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Почему закрывать нос и рот рукой при чихании вредно для здоровья

, 21:20 17

Врач-отоларинголог рассказал, какие последствия может повлечь бездумное следование правилам этикета.

Фото : FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Если во время чихания вы закрываете рукой нос и рот, это может оказаться вредным для здоровья. Хоть таких действий и требуют правила этикета, для организма есть риск развития осложнений.

Например, заболевания органов слуха. Причина в том, что скорость потока воздуха при чихании иногда составляет до 120 метров в секунду.

«Если закрыть рот и нос, слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом. В итоге может возникнуть воспаление слуховой трубы, которое носит название евстахиит», — сообщил врач-отоларинголог Владимир Зайцев порталу АиФ.ru.

Кроме того, под давлением микробы могут попасть в околоносовые пазухи. Это чревато появлением разных заболеваний, среди которых синусит, гайморит и сфеноидит.

Также чихание с закрытым носом и ртом провоцирует повышение внутричерепного давления. Для большинства здоровых людей это неопасно, но врачи рекомендуют быть осторожными пожилым и тем, кто страдает от вегетососудистой дистонии. Такие люди могут почувствовать себя плохо.

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