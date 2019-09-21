Штурм «Зоны 51» стал поводом для шуток в сети

Так называемый штурм «Зоны 51» стал поводом для многочисленных шуток в сети. Пользователи массово публикуют в Twitter мемы с хэштегом #Area51storm, посвященные этому событию.

Один из популярных российских мемов основан на кадре из телесериала «Счастливы вместе». На снимке главный герой Гена Букин восседает на диване в окружении «пришельцев» в блестящих костюмах.

«Первые фотографии очевидцев из «Зоны 51», — озаглавлен пост.

Не обошли вниманием пользователи и знаменитый сериал «Секретные материалы», посвященный пришельцам. На снимке спецагента ФБР Фокса Малдера «крутят» двое военных.

«Штурмовал эту вашу „Зону 51“, до того, как это стало мейнстримом», — пишет пользователь.

Штурмовал эту вашу Зону-51, до того как это стало мейнстримом 😍😍😍 #Area51storm pic.twitter.com/zsnLyVwkeP — Ruslanliss (@rusya_martynenk) 20 сентября 2019 г.

Героем еще одного мема о штурме «Зоны 51» стал интерн Лобанов из одноименного сериала. Семен по традиции со свирепым выражением лица высоко занес кулак для удара.

«Последняя фотография журналиста, без вести пропавшего во время штурма «Зоны 51», — подписано фото.

Последняя фотография журналиста, без вести пропавшего во время штурма Зоны 51#Area51storm pic.twitter.com/kLIlGhnDsz — Young (@YoungMiOng) 20 сентября 2019 г.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более двух тысяч охотников за инопланетянами съехались к «Зоне 51» в Неваде.