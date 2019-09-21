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Штурм «Зоны 51» стал поводом для шуток в сети

, 10:49 Фото 28

Пользователи массово публикуют мемы, посвященные штурму секретного военного объекта в штате Невада.

Фото: Reuters / Jim Urquhart

Так называемый штурм «Зоны 51» стал поводом для многочисленных шуток в сети. Пользователи массово публикуют в Twitter мемы с хэштегом #Area51storm, посвященные этому событию.

Один из популярных  российских мемов основан на кадре из телесериала «Счастливы вместе». На снимке главный герой Гена Букин восседает на диване в окружении «пришельцев» в блестящих костюмах.

«Первые фотографии очевидцев из «Зоны 51», — озаглавлен пост.

Не обошли вниманием пользователи и знаменитый сериал «Секретные материалы», посвященный пришельцам. На снимке спецагента ФБР Фокса Малдера «крутят» двое военных.

«Штурмовал эту вашу „Зону 51“, до того, как это стало мейнстримом», — пишет пользователь.

Героем еще одного мема о штурме «Зоны 51» стал интерн Лобанов из одноименного сериала. Семен по традиции со свирепым выражением лица высоко занес кулак для удара.

«Последняя фотография журналиста, без вести пропавшего во время штурма «Зоны 51», — подписано фото.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более двух тысяч охотников за инопланетянами съехались к «Зоне 51» в Неваде.

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