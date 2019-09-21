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  4. «Губит людей не пиво»: Эксперт развеял миф о причинах появления «пивного живота»

«Губит людей не пиво»: Эксперт развеял миф о причинах появления «пивного живота»

, 11:31 Видео 74

По словам сомелье Штефана Хилбрандта, пенный напиток по количеству калорий способствует ожирению не больше, чем яблочный сок.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people

Сомелье Штефан Хилбрандт в интервью РИА Новости развеял миф о причинах появления «пивного живота». По словам эксперта, количество калорий в пенном напитке может способствовать развитию ожирения не больше, чем, например, яблочный сок.

Сомелье отметил, что некоторые пивные ингредиенты «заставляют» любителей напитка употреблять больше закуски.

«Большую роль играет то, что специфическая пивная горечь (вызванная горькими веществами хмеля, а также дубильными веществами хмеля и оболочки солода — Прим.ред.) разжигает аппетит. Так что не столько употребление пива приводит к часто упоминаемому „пивному животу“, сколько закуски», — уверен Штефан Хилбрандт.

Специалист также добавил, что выбор закусок к пиву напрямую связан с его сортом. Светлый и терпкий напиток будет хорошо сочетаться с выдержанным сыром Гауда. К темным сортам пива отлично подойдет шоколад со вкусом чили.

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