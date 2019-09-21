«Губит людей не пиво»: Эксперт развеял миф о причинах появления «пивного живота»

Сомелье Штефан Хилбрандт в интервью РИА Новости развеял миф о причинах появления «пивного живота». По словам эксперта, количество калорий в пенном напитке может способствовать развитию ожирения не больше, чем, например, яблочный сок.

Сомелье отметил, что некоторые пивные ингредиенты «заставляют» любителей напитка употреблять больше закуски.

« Большую роль играет то, что специфическая пивная горечь (вызванная горькими веществами хмеля, а также дубильными веществами хмеля и оболочки солода — Прим.ред.) разжигает аппетит. Так что не столько употребление пива приводит к часто упоминаемому „пивному животу“, сколько закуски », — уверен Штефан Хилбрандт.

Специалист также добавил, что выбор закусок к пиву напрямую связан с его сортом. Светлый и терпкий напиток будет хорошо сочетаться с выдержанным сыром Гауда. К темным сортам пива отлично подойдет шоколад со вкусом чили.

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