«Губит людей не пиво»: Эксперт развеял миф о причинах появления «пивного живота»

Сомелье Штефан Хилбрандт в интервью РИА Новости развеял миф о причинах появления «пивного живота». По словам эксперта, количество калорий в пенном напитке может способствовать развитию ожирения не больше, чем, например, яблочный сок.
Сомелье отметил, что некоторые пивные ингредиенты «заставляют» любителей напитка употреблять больше закуски.
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Специалист также добавил, что выбор закусок к пиву напрямую связан с его сортом. Светлый и терпкий напиток будет хорошо сочетаться с выдержанным сыром Гауда. К темным сортам пива отлично подойдет шоколад со вкусом чили.
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