Без денег и без техники: как обманывают клиентов в недобросовестных сервис-центрах

Новую схему обмана потребителей придумали сервисы по ремонту домашней электроники. Список жертв таких мастеров пополняется каждый день. Клиентам обещают привести в порядок технику быстро и недорого. Вместо этого выставляют космические суммы за работу. А те, кто платить отказывается, рискуют попрощаться со своими устройствами навсегда. Как защитить права и не потерять деньги — узнал корреспондент «Известий» Павел Проломов.

У робота-пылесоса за сотню тысяч рублей вышла из строя материнская плата. Очевидно, поменять деталь значительно дешевле, чем покупать новый аппарат. Выбор пал на распиаренный ASC-Service. Там провели диагностику, поставили новую плату, а затем внезапно обнаружили еще одну поломку. Стоимость ремонта мгновенно взлетела вдвое.

«Я говорю: я не хочу дальше ремонт делать. Можете отправить мне технику в том состоянии, в котором она осталась? Если вы изначально говорили, что стоимость ремонта — это половина стоимости пылесоса, возможно, я бы его вообще не ремонтировала», — рассказала клиентка Кристина Носонова.

Спустя месяц ни денег, ни пылесоса. Только заявление в полицию. И это целая мошенническая схема. За якобы высоким рейтингом — сотни негативных отзывов. Слова недовольных клиентов подтверждает Роспотребнадзор.

«Информируем о возможных последствиях: отказ в возврате денежных средств, невыполнение услуг в установленный срок или ненадлежащее оказание услуг, а также отказ выдать вашу технику обратно», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Сервис находится в обычном небольшом подвале жилого дома. И именно здесь обещают якобы качественно и быстро отремонтировать вашу технику. Внутри — стойка с двумя администраторами и единственный клиент, тоже недовольный. У него сломался 3D-принтер. По телефону обещали ремонт за четыре дня и семь тысяч рублей. Но как только техника оказалась в руках курьера, условия резко поменялись. Теперь и деталь надо ждать не меньше месяца, и заплатить куда больше, иначе оборудование просто не вернут.

«В результате я полностью заплатил 15 540 рублей. Два месяца я ждал, пока выдадут мой принтер многострадальный», — рассказал клиент Андрей Терехов.

«Если с клиента требуют деньги под угрозой невозврата телефона или какой-либо еще техники, это может квалифицировать как вымогательство. Если ремонт фактически не выполняется, а деньги взимаются, речь может идти о мошенничестве», — пояснил юрист Дмитрий Григорьев.

Два года назад на этот же сервис даже подавали в суд. За навязанные услуги и некачественный ремонт телефона Алина получила компенсацию в 36 тысяч рублей. Екатерина из Уфы оставила на диагностику системный блок в местной компьютерной мастерской. Специалист насчитал неисправностей на 16 тысяч рублей. Женщина отказалась. Но в сервисе все равно перебрали компьютер, заменив всю основную начинку.

«А так как я не заплатила, соответственно, срок хранения 14 дней истекает бесплатный. И следующие идут 50 рублей в день. Получается, через 10 дней это переходит в их собственность», — рассказала Екатерина Птица.

Удобно получается: сам решил, что нужно отремонтировать в чужой технике, сам придумал условия, выставил счет и присвоил компьютер. А потом просто прогнал клиента.

«Он меня схватил за грудь, за плечи, со всей силы тряхнул и прям спустил меня с лестницы», — добавила Птица.

Обращения в полицию результата не дали. А судебные тяжбы, как показывает практика, могут растянуться на годы. И люди снова и снова попадаются в те же самые ловушки.

«Многие сервисные центры, особенно недобросовестные, они пишут ненастоящие цены. То есть первое, на что стоит обратить внимание: если пишут, что диагностика якобы бесплатна, что там цена за любой ремонт от 500 рублей, — это сразу мимо», — посоветовал владелец сервисного центра Александр Будунков.

Да и кто наверняка сам знает, что именно сломалось. Этим и пользуются мошенники, превращая чужую проблему в прибыльный конвейер.

