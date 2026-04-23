Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина убил жену и ее любовника

Дарья Орлова
В результате нападения также мог пострадать случайный прохожий.

В поселке Светлый Яр Волгоградской области мужчина ударил ножом свою жену и застрелил мужчину, которого считал ее любовником. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В местных пабликах сообщается, что жертвой нападения стал и случайный прохожий — он также получил пулевое ранение.

В результате инцидента были забаррикадированы две школы и Волгоградский медико-экологический техникум (ВМЭТ). Нападавший скрылся на территории гаражного кооператива, однако вскоре был задержан. По предварительной информации, женщина жива.

Ранее на железнодорожной станции Тарасовская в Подмосковье группа вооруженных подростков напала на троих сверстников. Агрессоров было семеро, при себе у них были ножи и электрошокеры. Свидетели утверждают, что нападавшие действовали дерзко, игнорировали замечания взрослых и практически не реагировали на попытки вмешаться.

Как рассказала 5-tv.ru очевидица Клариса, жертвами нападения стали школьники примерно 12 лет. По ее словам, подростков силой затолкали в прибывшую электричку, после чего нападавшие сами вошли в вагон и уехали вместе с ними. Никто из присутствовавших не смог остановить происходящее.

Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина убил жену и ее любовника
