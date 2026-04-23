Среди героев операции по освобождению Гришина — боец, который в одиночку взял в плен целую группу элитных украинских боевиков, в том числе проходивших подготовку на Западе. О том, как все было — расскажет корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На пути к границам ДНР у ВСУ все меньше серьезных укреплений. Пал еще один хорошо подготовленный район обороны — поселок Гришино, что к западу от Красноармейска. После освобождения города остатки гарнизона врага бежали именно сюда, занимали позиции. Теперь вновь придется бежать — все дальше, на запад.

«Боец обнаружил опорный пункт противника. Был один военнослужащий из 425-го отдельного штурмового полка „Скала“ и двое из 155-й отдельной мотопехотной бригады», — рассказала врио командира роты Айшет Дуктуг-Бора.

В одиночку наш военнослужащий взял всех в плен. И сдались представители необычных подразделений ВСУ. 425-й полк «Скала» — элита украинской армии, а 155-я бригада имени Анны Киевской частично проходила подготовку на полях Франции. Но по итогу показать, чему научились здесь, в Донбассе, отчего-то не смогли. Встреча с нашей 35-й гвардейской Алейской бригадой группировки «Центр» закончилась разгромом.

«Стрелковые бои были, да. Некоторые просто даже оружие оставляли и убегали. Но были и такие, которые отстреливались до последнего патрона. Кто смог — тот убежал», — сообщил командир штурмовой группы Андрей Цыганков.

Нашим бойцам удалось пройти в тыл врага незамеченными. Передовые позиции остались позади. Так сделала двойка Алексея Мурычева, с ним мы познакомились еще год назад после штурма Котляровки. Тогда он рассказывал, как преодолевал огромный ров под селом. В Гришино также шел в числе первых.

«Я завел с собой двоих человек. Погода очень помогла. Старались скрытно проходить, чтобы не выдать, что мы уже непосредственно в Гришино. Потому что у нас одна из задач в Гришино — наблюдение за противником», — рассказал военнослужащий группировки «Центр» Алексей Мурычев.

В таком режиме скрытного наблюдения Алексей с напарником провели почти три недели. Их несколько раз пытались разбомбить тяжелыми дронами, под окнами домов постоянно передвигались группы ВСУ, которые, отступая, даже забежали в их укрытие.

«Два раза они заходили к нам „в гости“, так скажем, мы их там потихонечку утихомиривали и прятали. Они залезают через окно, мы ждем, пока они зайдут, и там уже начинаем с ними бой», — добавил Мурычев.

Состав в Гришино был смешанный: элита с обычными боевиками которых буквально вчера поймали на улице и отправили воевать.

«А так выглядит амуниция, которой пользуется рядовой боевик ВСУ: плитник, который, судя по всему, ему выдали на сборном пункте, плита, произведенная в июне 2022 года, уже во время боевых действий, тоже украинская, еще одна плита, уже со знаком ВСУ, тоже произведена на Украине, но при этом идут поставки и из стран НАТО. Например, этот короб с надписями на итальянском языке», — рассказал корреспондент.

Снаряжение стандартное, хозяин даже закупиться «под себя» толком не успел. Использовал базовый минимум с подачками из-за рубежа. Выдали — и сразу на передовую. Итог такого отношения к подготовке состава в ВСУ — очередной потерянный укрепрайон.

Наши «Неудержимые» подразделения продолжают движение вперед.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.