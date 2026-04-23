Захарова: отменить русский язык и культуру на Украине не получится

Отменить русский язык и культуру невозможно, не удалось это и на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть вещи, которые не отменишь. Это культура, это язык, это взаимное уважение», — подчеркнула дипломат.

Спикер дипведомства отметила, что киевские власти давно пытаются подавить русскоязычную культуру, утверждают специальных должностных лиц, «языковых омбудсменов».

Однако украинская же статистика говорит о том, что чем больше запрещают русский язык, тем популярнее он становится. Нельзя варварски отменять то, что создано цивилизационно, подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский актер Богдан Бенюк в телеинтервью заявил о необходимости начать бить детей за то, что они говорят на русском. Его соотечественник, писатель Виталий Капранов поддержал эту идею, заявив, что украинцев нужно «чмырить» за потребление русскоязычного контента.

