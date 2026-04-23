«Язык и культуру не отменишь»: Захарова о русофобии на Украине

Дипломат уверена: чем больше Киев запрещает русскую речь, тем популярнее она становится.

Отменить русский язык и культуру невозможно, не удалось это и на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Есть вещи, которые не отменишь. Это культура, это язык, это взаимное уважение», — подчеркнула дипломат.

Спикер дипведомства отметила, что киевские власти давно пытаются подавить русскоязычную культуру, утверждают специальных должностных лиц, «языковых омбудсменов».

Однако украинская же статистика говорит о том, что чем больше запрещают русский язык, тем популярнее он становится. Нельзя варварски отменять то, что создано цивилизационно, подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский актер Богдан Бенюк в телеинтервью заявил о необходимости начать бить детей за то, что они говорят на русском. Его соотечественник, писатель Виталий Капранов поддержал эту идею, заявив, что украинцев нужно «чмырить» за потребление русскоязычного контента.

Последние новости

13:24
ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины завербовать школьника из Приморья
13:11
Пару из Ленобласти задержали за распространение порнографии с несовершеннолетней дочерью
13:10
Дагестан открывает небо: воздушные шары поднялись на Сулакским каньоном
13:05
Жуткая бойня: в Волгоградской области мужчина убил жену и ее любовника
12:56
Мособлдума приняла закон о запрете продажи бензина детям в Подмосковье
12:44
«Язык и культуру не отменишь»: Захарова о русофобии на Украине

Сейчас читают

В США предложили заменить сборную Ирана на Италию на чемпионате мира по футболу
Рецепт безбедной старости: как увеличить пенсионные выплаты
В Великобритании пожизненно запретят продавать сигареты родившимся после 2008 года
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео