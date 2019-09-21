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«В трусах не замерзла?»: Водонаева устроила эротичную фотосессию в парке

, 16:32 Фото 190

Телеведущая поделилась в Instagram серией фотографий, на которых продемонстрировала достоинства своей фигуры. Больше всего комплиментов заслужили ноги и «аппетитные» ягодицы звезды.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

В то время, когда большинство звезд шоу-бизнеса вернулись из путешествий и перестали баловать поклонников пикантными кадрами в купальниках, ведущая Алена Водонаева подогрела интерес к своей персоне, выложив серию соблазнительных фотографий.

Светская львица устроила эротичную фотосессию в Екатерининском парке Ленинградской области, причем позировала в одних трусах, слегка расстегнутой белой рубашке и шляпе.

Instagram @alenavodonaeva

Во время съемки теледива старалась всячески продемонстрировать достоинства своей фигуры, а фотограф, по всей видимости, выбирал выгодные ракурсы, с которых Водонаева кажется особенно сексуальной. Однажды в кадр попала даже пятая точка знаменитости, и наблюдательные поклонники просто не могли этого не заметить. Они оставили шквал комплиментов телеведущей, и едва сдерживали восхищение перед ее стройными ногами и «аппетитными» формами.

«Ух, как горячо!»

«Такая романтичная, загадочная, очень красиво!»

«Богиня!»

«Фигура божественная!» — отметили фолловеры.

Впрочем, нашлись и те, кто высмеял фотосессию Водонаевой. По мнению некоторых пользователей, фотографироваться в трусах, когда столбик термометра опустился до отметки +10, совсем нелепо.

«В трусах не замерзла?»

«Не хочу такую толстую попу», — высказались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Водонаева сразила фанатов наповал откровенной фотосессией.

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