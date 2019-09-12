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  4. «Бомба, пушка!» Фанаты пришли в восторг от откровенной фотосессии Водонаевой

«Бомба, пушка!» Фанаты пришли в восторг от откровенной фотосессии Водонаевой

, 15:03 Фото 656

Телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте кадры со съемки в парке, чем свела подписчиков с ума.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Светская львица Алена Водонаева в очередной раз взбудоражила подписчиков в Instagram горячими снимками. На этот раз телеведущая опубликовала кадры с откровенной фотосессии в парке. Селебрити запечатлена на фоне белых простыней с бокалом шампанского в руке. Водонаева в одних джинсах продемонстрировала поклонникам грудь.

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Instagram @alenavodonaeva

Поклонники оценили фотографии автора бестселлера «Голая» и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Эстетическое удовольствие от ваших фото»;

«Ходячая эротика… особенно пятая фотка. Секс»;

«Просто богиня, реально крутая»;

«Бомба, пушка»;

«Такой свежестью веет от фото!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Водонаева назвала мужчину, которого любила по-настоящему.

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