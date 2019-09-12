«Бомба, пушка!» Фанаты пришли в восторг от откровенной фотосессии Водонаевой

Светская львица Алена Водонаева в очередной раз взбудоражила подписчиков в Instagram горячими снимками. На этот раз телеведущая опубликовала кадры с откровенной фотосессии в парке. Селебрити запечатлена на фоне белых простыней с бокалом шампанского в руке. Водонаева в одних джинсах продемонстрировала поклонникам грудь.

Вера Брежнева раздразнила поклонников соблазнительным танцем

Instagram @alenavodonaeva

Поклонники оценили фотографии автора бестселлера «Голая» и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Эстетическое удовольствие от ваших фото»;

«Ходячая эротика… особенно пятая фотка. Секс»;

«Просто богиня, реально крутая»;

«Бомба, пушка»;

«Такой свежестью веет от фото!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Водонаева назвала мужчину, которого любила по-настоящему.