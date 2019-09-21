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  4. В Нижневартовске задержаны трое сторонников ИГ*

В Нижневартовске задержаны трое сторонников ИГ*

, 18:48 Видео 64

Мужчины занимались вербовкой граждан.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство»* задержаны в Нижневартовске. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По версии следствия, мужчины занимались вербовкой граждан, оказывали финансовую поддержку запрещенной на территории России экстремистской организации. В ходе обыска у них было изъято большое количество запрещенной литературы и символики, а также оружие с боеприпасами, добавил он.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Представитель Росгвардии не уточнил, когда проводилось эта спецоперация, однако 19 сентября сообщалось, что в Нижневартовске задержаны трое сторонников ИГ. Связаны ли эти инциденты, не известно.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео ликвидации экстремистской ячейки в Калужской области.
* — запрещена в РФ.

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