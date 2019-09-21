Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство»* задержаны в Нижневартовске. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По версии следствия, мужчины занимались вербовкой граждан, оказывали финансовую поддержку запрещенной на территории России экстремистской организации. В ходе обыска у них было изъято большое количество запрещенной литературы и символики, а также оружие с боеприпасами, добавил он.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Представитель Росгвардии не уточнил, когда проводилось эта спецоперация, однако 19 сентября сообщалось, что в Нижневартовске задержаны трое сторонников ИГ. Связаны ли эти инциденты, не известно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео ликвидации экстремистской ячейки в Калужской области.

* — запрещена в РФ.